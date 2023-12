Sestri Levante (Genova) – E’ stata liberata solo intorno alle 19 la viabilità sulla statale Aurelia bloccata all’altezza dello stabiliment Arinox da un Tir in manovra.

Aggiornamento ore 19

Il mezzo si è bloccato durante le manovre effettuate per entrare nello stabilimento passando da un sottopassaggio ferroviario.

La viabilità è rimasta interrotta sino all’intervento dei vigili del fuoco. Sul posto gli agenti della Polizia Municipale per gestire il traffico.

Per raggiungere la frazione di Trigoso e il Passo del Bracco si è reso necessario passare da Riva Trigoso.