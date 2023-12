Chiavari – E’ Francesco Battaglia, 42 anni, l’uomo trovato morto sotto i portici di via Costaguta, nel centro della cittadina del levante genovese. L’uomo era accasciato a terra, vicino ai suoi due cani che erano i suoi compagni inseparabili, addosso solo una giacca leggera, certamente non sufficiente ad affrontare i rigori di questi giorni.

Non è chiara la causa del decesso ma potrebbe trattarsi di un nuovo caso di morte di freddo come quella avvenuta la notte tra il 4 e il 5 dicembre scorso, su una panchina vicina alla stazione Principe, di Seydou Diallo, il manager seguito dalle associazioni di beneficenza che lo consideravano un clochard.

Classe 1981, Francesco Battaglia era nato in provincia di Piacenza e risultava vivere in una frazione del Comune di Borzonasca anche se da tempo sbarcava il lunario chiedendo l’elemosina e con piccoli lavoretti.

In passato aveva subito alcuni ricoveri per problemi di salute ma recentemente sembrava stare molto meglio.

Ora sarà l’autopsia a chiarire le cause del decesso.

La notizia delle morte del giovane sta suscitando grande commozione specie sui social ed anche il sindaco di Chiavari Messuti ha pubblicato un post ricordando il difficile momento.