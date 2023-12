L’arrivo di correnti miti da ovest sta interessando la Liguria e proseguiranno nel week end determinando un tempo variabile ed un generale aumento della temperatura.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 9 Dicembre 2023

Giornata caratterizzata da un tempo variabile. Al mattino nubi sparse e schiarite senza precipitazioni con addensamenti soprattutto lungo i versanti padani.

Nel pomeriggio nubi basse in aumento sul settore centro-orientale della regione dove non si esclude qualche debole pioggia o pioviggine specie nelle aree interne, maggiori schiarite a ponente.

Venti inizialmente deboli settentrionali, in rotazione a sud nel corso della giornata fino a moderati. Nuova rotazione a nord in serata a partire dal settore centro-occidentale della costa.

Mare da mosso a molto mosso.

Temperature stazionarie le minime, in aumento le massime

Sulla costa temperature minime tra +5/8°C – Max: +10/13°C

Nell’interno temperature tra -2°C/2°C – Max: 4-8°C (collina e fondovalle)