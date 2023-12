Malaga – Roberta Cortesi sta bene e non è vittima di rapimento o peggio. La donna, scomparsa da Malaga il 25 novembre secondo la denuncia dei familiari, si è fatta viva con le forze dell’ordine in Spagna e avrebbe detto di trovarsi a casa del fidanzato.

Sembra risolto il caso della donna originaria di Osio Sotto che lavora da tempo in Spagna e che sembrava essere sparita nel nulla.

Ieri sera Roberta Cortesi ha contattato la sorella Alessandra e la mamma Eliana in Italia e ha confermato di stare bene.

Una vicenda che presenta ancora alcune “lacune” che verranno chiarite presto dalle forze dell’ordine visto che i familiari avevano fatto denuncia di scomparsa “internazionale” visto che Roberta risultava assente da lavoro da giorni e non aveva più dato sue notizie per 17 giorni, un fatto mai successo prima.

L’ultima volta aveva contattato proprio la mamma il 25 novembre. Doveva iniziare a breve il turno di lavoro in un Ristorante dove lavora da tempo come cameriera ma non si è poi presentata e così pure nei quattro giorni successivi.

Abbastanza da far scattare le indagini dell’Interpol, in contatto con la polizia spagnola e l’ambasciata italiana a Madrid.

Dalle prime informazioni la donna avrebbe detto di trovarsi a casa dei genitori del fidanzato e di aver perso il cellulare.

Si sarebbe accorta della situazione – con i familiari disperati dopo 17 giorni di silenzio – per via della trasmissione Tv Sos desaparecidos, una sorta di Chi l’ha visto spagnolo.

A quel punto avrebbe deciso di chiamare per tranquillizzare i parenti.

Ora la donna dovrà spiegare alle forze dell’ordine tutta la situazione e chiarire perché non ha pensato di contattare i familiari che erano abituati a ricevere comunicazioni con una certa costanza.

La buona notizia, comunque, è che Roberta Cortesi sta bene ed è stata ritrovata sana e salva.