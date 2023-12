Genova – Un agente della polizia locale è rimasto ferito, ieri sera, cercando di fermare uno scooter in via Pra’.

La pattuglia Cude ha intimato l’alt a un motociclo con due persone a bordo, un uomo e una donna.

Fatta scendere la donna, rimasta sul posto, il conducente ha scagliato il veicolo contro uno degli agenti per tentare di impedire di essere bloccato.

L’uomo è stato inseguito in zona molo e catturato con l’aiuto di altre due pattuglie e da lì trasferito in Questura.

Il motociclo è risultato poi essere rubato, con denuncia risalente allo scorso ottobre presso i carabinieri di Savona.

La donna si è dichiarata minorenne ed è stata affidata alla madre. L’agente colpito dal motociclo è stato accompagnato presso il pronto soccorso per gli accertamenti del caso.