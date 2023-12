La Spezia – Avrebbe distratto denaro dalle casse delle sue imprese nascondendole ai creditori e per questo la Guardia di Finanza ha sequestrato circa 9 milioni di euro ad un facoltoso imprenditore spezzino indagato per il reato di bancarotta fraudolenta.

Opera nel settore della motoristica navale l’imprenditore cui le fiamme gialle hanno sequestrato immobili di lusso per circa 8 milioni e 800 mila euro.

Le indagini, coordinate dal Sostituto Procuratore dott.ssa Monica Burani, hanno permesso di ipotizzare, sulla base di gravi indizi di colpevolezza, la distrazione fraudolenta, dalle casse societarie, della somma di quasi 9 milioni di euro. Le condotte contestate al rappresentante legale della società interessata hanno riguardato l’artefatta tenuta delle scritture contabili che, più volte nel corso degli anni, sono state rivisitate per camuffare il dissesto societario, la distribuzione degli utili non effettivamente conseguiti e lo svuotamento delle casse

societarie a vantaggio dei propri conti correnti, utilizzando l’escamotage della motivazione degli “acconti per consolidato fiscale” versati alla società capogruppo, il cui dominus era il medesimo soggetto indagato.

Nello specifico, gli elementi raccolti hanno permesso di evidenziare che i libri e le altre scritture contabili sono state tenute in modo tale da rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio o del reale movimento degli affari: più volte i bilanci sono stati oggetto di imponenti rimaneggi di conto, passando da significativi utili di esercizi a perdite rilevanti. È stata inoltre individuata nel pagamento dell’I.R.E.S. la giustificazione per movimentare flussi monetari dall’azienda oggetto di indagine: la società decotta, avendo esercitato l’opzione della tassazione di gruppo, versava gli acconti I.R.E.S. alla consolidante trasferendole gli obblighi di pagamento tributari. Tuttavia, alla crescita dei debiti tributari accumulati sono corrisposte in misura proporzionale le uscite a titolo di rimborsi per “finanziamento socio” dalla capogruppo all’amministratore, contribuendo in tal modo alla

distrazione del patrimonio sociale.

Sono questi i motivi che hanno portato l’Autorità Giudiziaria ad emettere il decreto di sequestro preventivo

eseguito dalle fiamme gialle, finalizzato all’ablazione delle disponibilità presenti sui conti correnti e nelle

cassette di sicurezza, oltre che di due immobili di pregio siti in Porto Cervo, del valore di circa 2.100.000 euro e

Cortina d’Ampezzo, del valore di circa 1.500.000 euro e di un’autovettura di valore superiore a 50.000 euro, fino

a concorrenza della somma distratta.