Genova – E’ stato ripristinato solo nel pomeriggio il servizio della funicolare Zecca-Righi interrotto questa mattina a causa di non meglio precisai “problemi tecnici”. Intorno alle 10 è stato istituito il servizio sostitutivo che però non soddisfa gli utenti a causa dei ritardi nei tempi di percorrenza e per la difformità delle fermate.

Da tempo, ciclicamente, la funicolare Zecca – Righi fa registrare chiusure e interruzioni del servizio che stanno facendo arrabbiare i tanti utenti che la considerano un ottimo mezzo per raggiungere velocemente il centro cittadino dalle alture di Castelletto e del Righi.