Rialto (Savona) – Ha imbracciato la balestra ed ha scoccato un dardo contro Riccetto, il cane dei vicini.

E’ successo lo scorso 13 dicembre nel territorio del comune di Rialto, nel savonese e i padroni del cane hanno avvisato i carabinieri forestali che sono intervenuti per le prime indagini.

Giunti sul posto i militari hanno constatato il ferimento di un giovane cane meticcio colpito dal dardo di una balestra che gli ha trafitto la spalla anteriore destra. Mentre all’animale venivano assicurate le cure da parte del medico veterinario che interveniva per limitare le conseguenze della grave aggressione subita, i Carabinieri Forestali avviavano immediatamente le attività di indagine finalizzate ad individuare l’autore del gesto malvagio.

L’uomo, un cittadino italiano residente nella zona, dalla ricostruzione emersa, grazie alle testimonianze raccolte, avrebbe scoccato un dardo con una balestra di proprietà contro “Riccetto” il cucciolo di otto mesi ritrovato e soccorso dai vicini dei proprietari allertati dai guaiti dello sfortunato animale.

Il medico veterinario rilevava un grave trauma alla colonna vertebrale e confermava la compatibilità della ferita con la penetrazione di una “freccia”.

I Carabinieri Forestali hanno proseguito l’intervento procedendo alla perquisizione dei locali in uso al presunto responsabile, ritrovando in casa dell’uomo una balestra e diverse frecce in suo possesso. Il tutto è stato sottoposto a sequestro e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria che coordina le indagini a carico dell’indagato tuttora in corso, al fine di accertare la responsabilità dello sconsiderato gesto.

(Foto di Archivio)