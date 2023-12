Genova – La nave Geo Barents ha appena attraccato a Ponte Doria, nel porto di Genova, dopo un lungo viaggio di oltre 1.200 chilometri tra il luogo dove ha salvato 36 persone e il “porto sicuro” di Genova, indicato secondo i nuovi provvedimenti del Governo Meloni.

Si tratta di 36 uomini adulti, prevalentemente provenienti dal Bangladesh, e salvati da un’imbarcazione in difficoltà al largo delle coste della Libia, in acque internazionali.

Lo sbarco è previsto per le ore 11; contestualmente saranno avviate le procedure di identificazione e profilassi, igiene, vestizione, cibo e trasferimento in Piemonte. Non sono segnalate particolari criticità sanitarie quindi le operazioni dovrebbero svolgersi celermente anche considerata l’assenza minori a bordo.

La Croce Bianca Genovese è presente con ANPAS per l’assistenza sanitaria e in particolare per la mediazione culturale con propri operatori.

L’ultimo sbarco della nave norvegese di Medici Senza Frontiere a Genova risale al mese di ottobre: 63 migranti erano arrivati in città e 19 erano stati accolti nell’hub di Voltri, dove attualmente sono ospitate circa 40 persone e si sta ultimando la predisposizione dei moduli abitativi.