Recco – Il Comune ha dato il via libera alla manutenzione straordinaria degli edifici scolastici, con un'attenzione particolare ai solai.

Dopo accurate indagini sullo stato degli intonaci e dei solai, si è deciso di procedere con interventi mirati in tre istituti: la scuola primaria e secondaria di Via Massone e le scuole dell’infanzia di via Milano e via San Rocco. L’intervento, che prevede una spesa complessiva di 66 mila euro, mira a garantire condizioni ottimali per gli studenti, i docenti e il personale scolastico, in linea con le normative vigenti.

“La sicurezza delle strutture scolastiche rappresenta una priorità per l’amministrazione, che si impegna a fornire ambienti sicuri e accessibili” commenta il sindaco Carlo Gandolfo.