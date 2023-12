Sanremo (Imperia) – La polizia ha sventato l’ennesima truffa del parente in difficoltà ed ha arrestato un truffatore “in trasferta” dalla Campania per approfittare di anziani pensionati.

L’uomo ha contattato una pensionata cercando di farle credere che un suo parente rischiava il carcere per un incidente stradale e che poteva uscire di prigione solo in cambio del pagamento di una somma di denaro ma gli agenti hanno intercettato i suoi movimenti e lo hanno arrestato, trovandolo in possesso di circa 20mila euro in contanti e gioielli d’oro.

L’uomo – che forse ha realizzato altri colpi – è stato fermato mentre andava verso la stazione di Sanremo a bordo di un monopattino ed è stato bloccato.

Una volta aperto il suo zaino sono spuntati i contanti e i monili.

Il truffatore aveva convinto la pensionata a consegnare il denaro e i preziosi per pagare una presunta “cauzione” per evitare che un parente finisse in carcere dopo un incidente stradale.

Un tipo di truffa molto in voga e che fa leva sulla paura degli anziani e sulla loro disponibilità economica.

In realtà, in Italia, non esiste la “cauzione” e non è possibile evitare il carcere dietro pagamento di somme di denaro.

I truffatori si fingono avvocati, poliziotti o direttamente parenti della vittima individuata e contattano dicendo che arriverà un “corriere” a ritirare tutto il denaro che è disponibile.

Gli anziani, spaventati e confusi dalla situazione, cadono nella trappola e consegnano i loro averi ai truffatori.