Genova – Chiusura per lavori, dalle 7 di lunedì 18 dicembre alle 19 di venerdì 22 per il sottopasso di Certosa che collega con la zona di Brin e di via Ariosto.

La chiusura è necessaria per consentire i lavori connessi alla realizzazione della nuova tratta della metropolitana e la viabilità di via Mansueto, via Vedovi, via Persio e via Ariosto verrà modificata.

In particolare, il transito veicolare e pedonale nel sottopasso della Certosa sarà interdetto. Inoltre, il senso di marcia in via Aulo Persio verrà invertito.

La circolazione in via Ludovico Ariosto sarà a senso unico alternato regolato da movieri dalle 07.30 alle 17.30 nelle altre fasce orarie sarà regolato a vista con precedenza a scendere.

In via Mansueto tra il civ. 2 e l’intersezione con via Vedovi sarà in vigore il senso unico di marcia direzione ponente – levante.