Ronco Scrivia (Genova) – Il collaudo del ponte di Pietrafraccia ha dato esito positivo e per domani mattina è prevista la riapertura al transito dei mezzi pesanti sul nuovo ponte al momento limitato al traffico pedonale e a quello veicolare sotto le 3,5 tonnellate.

La circolazione sarà garantita in entrambe le direzioni di marcia, con la rimozione del semaforo che regolava il transito a senso unico alternato; da domani, dunque, i mezzi pesanti non dovranno più transitare sul guado sullo Scrivia attraverso il varco autostradale.

“Un ottimo risultato, raggiunto nel pieno rispetto del cronoprogramma stabilito – spiega l’assessore regionale alle Infrastrutture Giacomo Giampedrone – Da domani il traffico sul nuovo ponte di Pietrafraccia sarà pienamente garantito a tutti i mezzi di trasporto, a beneficio dei cittadini e delle tante aziende che hanno sede a Ronco Scrivia e dintorni. Un’ infrastruttura, il ponte di Pietrafraccia, su cui abbiamo investito molto: i lavori, finanziati da Regione Liguria con 1,5 milioni di euro e realizzati dal comune di Ronco Scrivia, hanno permesso di rinnovare completamente il ponte, che versava in cattive condizioni infrastrutturali. Ora possiamo contare su un’infrastruttura sicura e moderna, più larga e agevole anche per i mezzi pesanti. L’attenzione della Regione per quest’area tanto importante – continua l’assessore Giampedrone – è testimoniata anche dagli investimenti fatti per mantenere operativo il guado sul fiume e garantire il collegamento veicolare tra le due sponde: il guado è stato infatti realizzato grazie ad uno stanziamento di 315mila euro, di cui 294mila da fondi regionali”.

“Oggi si sono concluse le operazioni di collaudo grazie alle quali il transito sarà consentito ai mezzi pesanti senza limite di portata – dichiara il sindaco di Ronco Scrivia, Rosa Oliveri – Sono in corso alcune opere di completamento di piccola entità che si presume di concludere entro gennaio 2024. Ci tengo a sottolineare che le opere di demolizione del ponte sono iniziate il 18 maggio 2023 e da domani, a distanza di sette mesi, viene garantito il transito a tutti i veicoli e maggior agio per i pedoni. Questo grande risultato è frutto di un forte e determinato lavoro di squadra che ha coinvolto a diverso titolo assessorato e uffici regionali, uffici comunali, ditte, tecnici e loro maestranze. A tutti un grande ringraziamento! I disagi per la popolazione, sicuramente ci sono stati, ma ad oggi sono ampiamente ripagati dal risultato finale”.