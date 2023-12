Genova – Consegna dei riconoscimenti ai giornalisti liguri che si sono distinti per la loro attività e presentazione al pubblico del video “Cronaca di un anno di Cronaca”, edizione 2023 con la cronistoria dei fatti più importanti dell’anno che va terminando.

Questa mattina, alle 11,30, nella sala de “La Claque” in vico San Donato, giornalisti della Liguria e autorità si incontrano per l’importante presentazione e per premiare chi, nel corso del 2023 si è distinto per articoli particolarmente difficili o per l’instancabile lavoro per Informare.

Il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha conferito tre premi. Ad aggiudicarsi il “premio cronista 2023” sono stati i giornalisti del Tgr Rai Liguria Pietro Adami e Simone Gorla. I due cronisti di giudiziaria della Rai hanno realizzato un inedito podcast che racconta la vicenda di Luca Delfino, il killer che quest’estate ha lasciato il carcere per essere trasferito nella Rems di Pra’ ricostruendo come la sua vicenda abbia rappresentato un punto di svolta nella gestione dei femminicidi sia a livello mediatico sia legislativo.

L’altro premio, in memoria del fondatore del Gruppo Cronisti Liguri Alfredo Provenzali, è stato assegnato alla collega Annamaria Coluccia, de Il Secolo XIX, già vincitrice del premio cronista 2022.

La giornalista, che segue da anni il Comune di Genova (prima per il Corriere Mercantile e ora per il Decimonono) ha svelato in esclusiva un retroscena del caso dei container destinati a un centro per minori stranieri a Rivarolo e sistemati in un’area risultata di proprietà di una collaboratrice di un’assessora comunale. Collaboratrice che in seguito all’articolo si è dimessa.

Il terzo riconoscimento è andato a Simona Tarzia, giornalista di Fivedabliu. La cronista, insieme al fotoreporter Fabio Palli, ha svelato per prima come, sulla base delle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia, tra i camion precipitati nel crollo del ponte Morandi ci fosse un mezzo pesante che conteneva un grosso carico di stupefacenti. Recentemente poi il lavoro sul documentario Terra a perdere, incentrato sugli effetti della presenza dei poligoni militari Nato in Sardegna.

Il consiglio direttivo del Gruppo Cronisti Liguri ha deciso anche di assegnare il premio “Rapporti con la stampa” a don Giacomo Martino, anche e soprattutto per la sua attività svolta nel sociale a favore dei più deboli.