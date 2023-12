La Spezia – E’ entrato nel supermercato Ekpm di via delle Pianazze ed ha tentato di uscire dopo aver rubato ben 13 pezzi di formaggio per un controvalore di oltre 130 euro, ma è stato scoperto e fermato.

Movimentato episodio, ieri, nel supermercato dove un 67enne residente a Genova ha cercato di rubare un numero considerevole di pezzi di formaggio ma, al momento di passare alla cassa, il personale si è insospettito per i rigonfiamenti del giubbotto dell’uomo e lo ha fermato.

L’uomo, invece di fermarsi e confessare, ha spintonato l’addetto alla sicurezza per poi fuggire.

L’intervento repentino della Squadra Volante, che si recava sul luogo in meno di un minuto, consentiva di bloccare la fuga dell’uomo; il reo veniva sottoposto a controllo da parte degli agenti della Volante che rinvenivano nella sua disponibilità n. 3 pezzi di formaggio, mentre i restanti si trovavano a terra a pochi metri, cadute al suolo a seguito della colluttazione con il dipendente dell’Ekom.

Per i fatti descritti, l’uomo, con numerosi pregiudizi di polizia per reati contro il patrimonio, veniva tratto in arresto l’accusa di rapina impropria ed associato presso il carcere di Villa Andreini.

Nella odierna mattinata il Tribunale convalidava l’arresto e disponeva a carico del reo la misura cautelare del divieto di dimora nella Provincia della Spezia.