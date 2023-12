Genova – Stava rientrando a casa camminando in piazza Fossatello quando è stata afferrata da uno sconosciuto che ha tentato di trascinarla in un portone per usarle violenza. Una ragazza di 24 anni è sfuggita grazie al suo sangue freddo all’ennesimo caso di violenza sessuale. La giovane ha infatti reagito con determinazione e gridando si è divincolata assestando qualche colpo al suo aggressore che alla fine l’ha lasciata andare e si è dato alla fuga.

L’episodio, avvenuto nella notte, ha fatto scattare nuove indagini e nella zona torna la paura a uscire la sera, specialmente per le donne sole.

Si tratta dell’ennesimo caso di violenza dopo quelli già registrati nei mesi scorsi nella zona e il fatto preoccupa non poco.

La giovane è stata comunque portata all’ospedale Galliera per alcune escoriazioni e nelle prossime ore verrà ascoltata per cercare di ottenere elementi utili alle indagini.

Restano le perplessità per la diffusione di telecamere di sorveglianza, disposte ormai a ogni angolo, che però non garantiscono interventi rapidi e risolutivi, limitandosi a registrare semplicemente quanto avviene.

Un presidio che non soddisfa chi invece chiede che le forze dell’ordine vengano impiegate sul territorio invece che ad osservare schermi in qualche ufficio.