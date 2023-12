Genova – La pandemia è finita da oltre un anno ma gli Uffici dell’Imu e della Tari del Comune di Genova ancora ricevono via web e con collegamenti telefonici. Lo hanno scoperto i Cittadini alle prese con il saldo della Tassa sugli Immobili che necessitavano di informazioni o di far visionare documenti o anche solo di poter parlare direttamente con una persona come si farebbe in qualunque paese civile.

Chi desidera entrare in contatto con gli uffici ha a disposizione un numero telefonico e un sito web dove, almeno in teoria, si potrebbe prendere un appuntamento.

Di fatto il sito non funziona da settimane e gli unici appuntamenti che i Cittadini possono prendere, almeno in prima istanza, sono via telefono o via computer.

Poco importa se il Cittadino ha diverse primavere e se quando era giovane non esistevano neppure i telefoni cellulari e il web era ancora fantascienza.

Componendo il numero verde 800 184913 lo 0105575584 si ottiene la risposta di cortesi operatori che prendono l’appuntamento, specificano che la fascia oraria è di 30 (trenta) minuti e che chi formula la richiesta verrà contattato nel giorno e nell’ora confermata solo via telefono o, al più, per via telematica.

Inutile chiedere un appuntamento di persona. In prima istanza, qualunque sia la motivazione della richiesta, si verrà contattati da remoto.

Al centralino specificano anche che la chiamata al telefono sarà “da numero anonimo” e che se non si risponde si perde l’appuntamento.

Non va meglio a chi cerca di prendere appuntamento con il sito web

Seguendo la procedura, macchinosa e con diversi problemi nel codice colore (con il verde risultano apparentemente disponibili anche fasce orarie in realtà già prenotate) si arriva alla fine ma il messaggio di errore è quasi automatico ed occorre rifare tutta la trafila.

Precauzioni comprensibili all’epoca della pandemia e del covid ma oggi, con la situazione normalizzata e con tutti gli altri uffici raggiungibili, i genovesi si domandano come mai gli uffici dell’IMU ancora restano chiusi e virtualmente inaccessibili a chi ha bisogno anche solo di informazioni.