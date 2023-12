La Liguria resta interessata dal passaggio di correnti miti provenienti da nord-ovest alle quote superiori, mentre nei bassi strati prenderà sempre più piede una circolazione umida dal mare che darà luogo a nubi basse lungo le coste e qualche pioviggine nella giornata di Natale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 23 Dicembre 2023

Mattinata con il transito di sottili velature e qualche nube bassa sul settore costiero centro-orientale.

Nel pomeriggio parziale infittimento della nuvolosità bassa lungo le coste poste dal Savonese verso levante anche se saranno ancora presenti schiarite.

Cielo sereno su Imperiese e versanti padani in genere.

Venti moderati in genere da sud-est, deboli variabili sull’Imperiese.

Mare molto mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature in aumento ovunque

Sulla costa temperature minime tra +8/+12°C e massime tra +15/+17°C

Nell’interno temperature minime tra +1/+11°C e massime tra +13/+16°C