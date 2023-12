Genova – Un grosso furto si è verificato all’interno di un appartamento di via Assarotti. A darne l’allarme la donna di circa 70 anni residente all’interno dell’abitazione, che ha denunciato l’accaduto raccontando come i malviventi le abbiano sottratto diverse borse di marca dal valore complessivo di più di 500mila euro alle quali si aggiungono diversi monili in oro e argento.

Secondo quanto ricostruito, i ladri si sarebbero introdotti nell’appartamento del quinto piano scalando le tubature del gas.

Sul fatto indagano le forze dell’ordine che sperano di poter ottenere maggiori informazioni visionando le immagini di videosorveglianza presenti nella zona.