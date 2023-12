Genova – Due auto che si scontrano per cause ancora da accertare ed una delle due che finisce ribaltata. Grave incidente ieri sera, poco prima delle 20, sul tratto cittadino dell’autostrada A12 Genova Livorno.

L’incidente è avvenuto nel tratto prima del bivio per Genova ovest e Bolzaneto e le due vetture si sono urtate violentemente ed una ha completato la corsa capovolta sul tetto.

Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e il tratto è stato chiuso.

I vigili del fuoco del distaccamento Mario Meloncelli, hanno provveduto ad estrarlo e consegnarlo alle cure del 118.

L’autostrada è rimasta bloccata il tempo necessario alle operazioni di soccorso.