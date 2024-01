Genova – Apertura a sorpresa e senza inaugurazione ufficiale per la Marinella il celebre locale della passeggiata a mare di Nervi chiuso per anni per restauri.

Stamattina i primi turisti del 2024 hanno trovato il bar e la terrazza terminati e aperti e hanno potuto fare colazione con la straordinaria vista sul mare.

Una vera e propria sorpresa anche per i tanti genovesi che seguivano con curiosità la lunga e controversa vicenda del recupero del celebre edificio, nato sulla passeggiata Anita Garibaldi di Nervi nei primi anni 30 del Novecento e per anni caduta in abbandono a causa della sua esposizione alle mareggiate.