Genova – Dovrà risarcire tutti i danni provocati dai suoi animali il proprietario dei due cani, un Rottweiler e un molossoide fuggiti ieri sera da un cortile, in via Vezzani, nel quartiere di Rivarolo, che hanno aggredito e ferito un cagnolino ed un ragazzo che lo stava portando a spasso.

La scena è avvenuta ieri sera, intorno alle 22 quando il ragazzo che accompagnava il cagnolino si è visto correre incontro i due cani inferociti.

Gli animali si sono avventati sul cane cercando di morderlo e nel tentativo di metterlo in salvo il ragazzo è stato a sua volta ferito.

Sul posto sono accorsi i volontari della Croce Gialla e le forze dell’ordine, chiamate dai residenti che hanno sentito le urla del giovane.

I due cani sono stati catturati e il ragazzo ferito accompagnato in ospedale.

Le forze dell’ordine hanno poi rintracciato il proprietario e lo hanno denunciato.

Ora dovrà risarcire tutti i danni causati dalla fuga dei suoi animali.