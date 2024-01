Genova – E’ stato arrestato l’uomo che nei giorni scorsi, violando il divieto di avvicinamento alla ex compagna, l’ha aggredita sul posto di lavoro. Il 39enne è stato fermato dai carabinieri e ora verrà processato.

L’episodio è avvenuto a Rivarolo dove la donna, che è in gravidanza, era stata affrontata dall’ex per futili motivi di gelosia.

La donna si era sentita male nell’occasione e l’uomo era riuscito a fuggire ma è stato rintracciato e arrestato.