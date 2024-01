Taggia (Imperia) – Indagini in corso sulla morte dell’uomo di 33 anni precipitato ieri pomeriggio dal viadotto autostradale della A10 Genova – Ventimiglia. Il giovane stava percorrendo l’autostrada in direzione Genova quando ha fermato l’auto in una piazzola di sosta fuori della galleria Giamanassa e poco dopo è caduto dal viadotto da un’altezza di decine di metri. Un volo senza possibilità di scampo.

Alcuni automobilisti che percorrevano la strada sottostante hanno dato l’allarme ma per l’uomo non c’era purtroppo più nulla da fare.

In corso gli accertamenti per capire se si sia trattato di una tragica fatalità o se, invece, l’uomo abbia deciso di togliersi la vita nel primo giorno dell’anno nuovo.

Si cercano biglietti di addio e si ascoltano i familiari per comprendere lo stato d’animo della persona nelle ore precedenti la morte.