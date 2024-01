Genova – E’ finito in manette l’uomo beccato da alcune pattuglie della Polizia Locale mentre stava spacciando alcune dosi di crack ad un cliente. I fatti si sono svolti in via del Campo, nel cuore del centro storico genovese.

Una volta fermato, l’uomo avrebbe reagito con violenza, cercando di aggredire fisicamente gli agenti, i quali – fortunatamente – sono riusciti a fermarlo.

Per lui sono scattate le manette e, dopo alcuni controlli, sono emersi precedenti penali di questo genere.