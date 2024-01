Una intensa perturbazione sta interessando la Liguria dalla scorsa notte portando con se piogge intense su gran parte della regione e nevicate sui versanti padani occidentali. I fiocchi bianchi potranno scendere fino a bassa quota nel pomeriggio e nella serata, complice un brusco calo delle temperature che ci riporterà al clima decisamente invernale.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 5 Gennaio 2024

Su tutta la Liguria tempo perturbato. Inizio delle precipitazioni in prima mattinata, in intensificazione nell’arco della giornata specie sul settore centro-orientale della regione dove saranno possibili rovesci anche intensi localmente accompagnati da qualche tuono. Quota neve inizialmente posizionata sui 1400 metri sulle Alpi Liguri.

Nel pomeriggio quota neve in calo sui versanti padani centro-occidentali fino a 300-400 metri su Valle Bormida, Erro e Orba.

Qualche nevicata tra la sera e la notte anche sulle vette dell’Appennino orientale oltre i 1500-1600 metri. Neve abbondante sulle Alpi Liguri.

Attenuazione dei fenomeni da ovest solo dopo la mezzanotte.

Venti moderati o forti da sud-est a levante, convergenti con un vento da nord sul centro e il ponente (tramontana scura).

Mare molto mosso, localmente agitato ed incrociato al largo.

Temperature in aumento le minime, in drastico calo le massime

Sulla costa temperature minime tra +9/+13°C e massime tra +10/+14°C

Interno: Min: +0/+9°C – Max: +4/+10°C