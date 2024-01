Termina alle 8, salvo modifiche o prolungamenti, l’Allerta Gialla per maltempo e piogge diffuse sui grandi bacini del Levante Ligure (Zona C).

Forti raffiche di vento spazzano la Liguria dalla scorsa notte con venti, di tramontana nel Ponente e di Scirocco nel Levante, con punte da 80/90 chilometri orari registrate a Casoni di Suvero

Queste le previsioni di Arpal per le prossime ore:

SABATO 6 GENNAIO: Nella notte residue piogge e rovesci su C, anche moderati, con cumulate fino a significative, in esaurimento. Venti forti su AB con raffiche fino a burrasca, nella notte, in attenuazione dalla mattina, forti su rilievi di DE. In tarda serata possibile rinforzo della ventilazione settentrionale su tutte le zone. Disagio fisiologico per freddo su D nottetempo e nelle prime ore del mattino

DOPODOMANI DOMENICA 7 GENNAIO: Venti forti di tramontana su tutte le zone con raffiche fino a 50-60 km/h e valori anche maggiori allo sbocco delle valli e sui crinali.