Istein (Germania) – Molta paura, molti danni alle auto ma fortunatamente nessuna ferita grave per le due famiglie genovesi coinvolte in un grave incidente causato da animali che correvano in autostrada, in Germania.

L’incidente è avvenuto sull’autostrada A5 tra lo svincolo di Efringen-Kirchen e lo svincolo autostradale di Weil am Rhein in direzione di Basilea.

Le due auto con a bordo le due famiglie genovesi percorrevamo la strada nei pressi di Istein, provenendo dal lato del Reno, quando un cane ed un cervo sono balzati correndo in mezzo alla strada. Inutili i tentativi disperati di evitare l’impatto e le due auto hanno centrato in pieno cane e cervo, uccidendoli sul colpo, e riportando gravi danni alle vetture ed il rischio di finire fuori strada e di essere a loro volta centrate da altre vetture di passaggio.

I due automobilisti procedevano a velocità regolare e l’attraversamento degli animali è stato talmente repentino e fulmineo da non lasciare possibilità di frenata o manovra. Nell’impatto, fortunatamente, non si sono registrati feriti ma solo gravi danni alle vetture.

Sul posto sono arrivate le vetture della polizia stradale tedesca che ha soccorso le famiglie e poi ha accertato la dinamica dell’incidente.

Per gli sfortunati turisti molta paura e la necessità di rientrare in Italia con mezzi di fortuna.