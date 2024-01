Genova – Risvegliati alle 4 di notte da un forte rumore. Brusco risveglio per gli abitanti di alcuni palazzi di via Martin Piaggio, a Castelletto, per una frana che ha interessato un muraglione. Fortunatamente non si registrano feriti ma gli abitanti del primo piano di una palazzina hanno dovuto abbandonare in tutta fretta la loro casa per motivi precauzionali.

Il muraglione che ha ceduto non si affaccia sulla strada ma solo su proprietà private ma lo sgombero si è reso necessario nel timore di altri cedimenti anche più estesi che potevano coinvolgere la palazzina.

Le persone hanno quindi trascorso la notte da amici e parenti e stamattina i tecnici del Comune di Genova e dei Vigili del Fuoco verificheranno l’entità dei danni e del pericolo prima di decidere se consentire alle persone di far rientro a casa.

Dopo l’ondata di maltempo dei giorni scorsi il terreno è ancora impregnato d’acqua ed è questa la fase più pericolosa e nella quale si verificano frane e smottamenti.