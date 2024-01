Genova – Nella zona di Ravecca lo conoscevano tutti ed è grande la commozione in gran parte del centro storico genovese per la scomparsa di Lucio Ferraro, stimato avvocato e avanguardia della figura dell’animatore territoriale. Non perdeva infatti occasione per raccontare aneddoti e storie e ricordare fatti più o meno noti avvenuti nel cuore antico della città.

Ferraro era infatti un personaggio molto amato anche e soprattutto per quella voglia di condividere con turisti e sconosciuti incontrati magari al bar o al ristorante quelle piccole e grandi storie che solo chi abita e vive il centro storico conosce ed ama raccontare.

Convinto e appassionato genoano, era persona che si faceva voler bene. Era molto colto e preparato, capace di coinvolgere con la sua indimenticabile personalità.

“Senza saperlo – si legge in un suo ricordo su Facebook – faceva quella che noi chiamiamo “animazione territoriale”. Qualcosa di cui il centro storico ha sempre tanto bisogno”.