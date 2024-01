Albenga (Savona) – Un dramma si è scoperto alle prime luci dell’alba odierna, mercoledì 10 gennaio, nella frazione di San Fedele, nel comune di Albenga.

Una giovane ragazza, appena 17enne, sarebbe stata ritrovata senza vita all’interno dell’abitazione nella quale viveva. A ritrovare il corpo sarebbe stato un familiare, che ha allertato immediatamente i soccorsi.

Sul posto carabinieri e sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso. Al momento non si esclude alcuna ipotesi.