Genova – Stava messaggiando con amici vicino alla stazione di Brignole quando un giovane si è avvicinato e gli ha chiesto di poter fare una telefonata e quando ha detto di no è stato aggredito e derubato. Brutta avventura fortunatamente a lieto fine per un ragazzo derubato del cellulare in pieno centro, al capolinea degli autobus della stazione di Brignole.

Il ragazzo è stato avvicinato a un 33enne che prima gli ha chiesto di poter usare il suio cellulare e poi, ricevendo un diniego, lo ha rapinato per poi fuggire.

Il ragazzo ha rincorso il ladro sino a via XX settembre dove è stato minacciato con un coltello e “convinto” a smettere l’inseguimento.

Senza darsi per vinto, però, il ragazzo ha chiesto aiuto ad un passante che gli ha prestato il cellulare per chiamare la mamma e poi la polizia.

Grazie alla descrizione del rapinatore, infatti, gli agenti della polizia lo hanno rintracciato velocemente e lo hanno fermato: si tratta di un uomo appena uscito dal carcere dove era finito per episodi simili e che subito è stato riportato in cella in attesa di un processo per direttissima.