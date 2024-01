Imperia – Una petizione online per chiedere la gratuità per lavoratori, studenti e pendolari che usano l’Autostrada che, in Liguria, è ormai diventata una “tangenziale” più che un percorso ad alta velocità. A proporla sulla piattaforma Change.org la Cna Imperia, rappresentata dal segretario Luciano Vazzano e dal dirigente Luca Aschei.

La petizione può essere firmata e sottoscritta da chiunque pensi che l’autostrada A10 – ma anche tutte le altre tratte Liguri – sia diventata una struttura imprescindibile per gli spostamenti, diventando più una tangenziale che una vera e propria Autostrada.

La petizione su Change.org avviata da Confartigianato chiede la gratuità «per pendolari, professionisti, trasportatori, lavoratori, commercianti e artigiani che ne fanno affidamento».

«È giusto – si legge nella nota diffusa da Cna – che i residenti della Liguria abbiano accesso libero e senza costi aggiuntivi alla “tangenziale”, l’arteria vitale della nostra regione. In un’epoca in cui la viabilità e le spese connesse rappresentano un nodo cruciale, è giunto il momento di far sentire la nostra voce. La petizione su Change.org è il nostro strumento democratico per unire le forze e influenzare positivamente le istituzioni competenti. “La tangenziale”, e non l’autostrada, è il nostro principale collegamento stradale, una parte insostituibile della vita quotidiana dei liguri. Da Ventimiglia a Genova, è la strada che percorriamo per lavoro, per riunirci con la famiglia e per condurre le attività quotidiane. Tuttavia, con gli aumenti recenti delle tariffe autostradali, i costi degli spostamenti sono diventati insostenibili per molti».

La piattaforma di Change.org offre la possibilità libera e gratuita di esprimere la propria opinione online con rapidità e semplicità.

Qui di seguito il Link al sito dove è possibile firmare la petizione