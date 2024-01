Savignone (Genova) – Un incendio si è verificato intorno alle 2 della notte appena trascorsa all’interno di un deposito per gli attrezzi a Savignone.

Le fiamme si sono propagate in poco tempo ed è stato tempestivo l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati da Busalla. Il rogo è stato spento in poco tempo dai pompieri.

Fortunatamente non si registrano persone rimaste ferite o intossicate. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.