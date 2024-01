Genova – E’ partito per la prima tappa del viaggio a piedi sino a Capo Nord Massimo Pedersoli, il genovese di Pegli che camminerà per 200 giorni di seguito, per un totale di oltre 6mila chilometri, per attraversare l’Europa, lungo i sentieri e lontano dalle strade, e portare lungo il cammino i valori dell’inclusione, della beneficenza e lo stendardo di Genova Capitale europea dello Sport per il 2024.

Pedersoli è stato accompagnato nella prima tappa dagli scout Agesci Genova 55 e dalla banda della Filarmonica Pegliese.

Il suo è un viaggio davvero eccezionale perché percorrerà quasi esclusivamente sentieri e non le strade. La decisione di partire in pieno inverno dall’Italia è stata presa per consentire al camminatore di arrivare in Norvegia, nella fase finale del viaggio, in estate e con un tempo meno proibitivo.