Imperia – Indagini in corso per il misterioso ferimento avvenuto ieri pomeriggio nei giardini Toscanini dove un ragazzino sarebbe stato colpito al volto da una coltellata inferta da un giovanissimo con il quale sarebbe nata una discussione per futili motivi. Un secondo ragazzino sarebbe stato colpito e ferito nello stesso episodio di violenza.

Ad affrontarsi, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero stati due diversi gruppi di ragazzi. Il primo gruppo si stava divertendo a registrare video con il telefonino quando un secondo gruppetto avrebbe tentato di rubare il cellulare innescando una discussione finita poi in rissa.

A quel punto uno dei giovanissimi avrebbe estratto un coltello e ferito due avversari con fendenti che fortunatamente non hanno causato lesioni gravi.

Sul posto, richiamati dalle grida, sono intervenute le forze dell’ordine e le ambulanze ed ora si cerca di dare un volto agli aggressori ma l’episodio ha suscitato forte turbamento nella popolazione che lamenta da tempo un peggioramento della qualità della vita sotto il profilo della sicurezza percepita.