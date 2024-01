Pontinvrea (Savona) – Sono stati momenti di grande paura quelli che si sono vissuti nella tarda serata di ieri nei presi di una villetta situata in via Vernetta. Un incendio si sarebbe verificato sul tetto nella palazzina, per poi propagarsi anche al primo piano.

Sul posto sono arrivate le squadre di soccorso e i vigili del fuoco che, intorno alla mezzanotte, sono riusciti a domare le fiamme.

Fortunatamente non si registrano persone ferite o intossicate. La famiglia residente all’interno dell’abitazione è stata evacuata senza gravi conseguenze di salute.