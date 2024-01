Savona – Un uomo di 30 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver truffato e derubato due anziane. In entrambi i casi il malvivente aveva utilizzato la scusa di un nipote o un figlio in difficoltà, per sottrarre alle due donne diversi preziosi.

Nel primo caso, con vittima una donna di 86 anni, aveva sottratto circa 5000 euro in contanti, oltre che gioielli e orologi preziosi. Nella seconda occasione, oltre ai gioielli, l’uomo ha portato via all’ottantacinquenne anche 1000 euro in contanti.

Mentre usciva dalla seconda abitazione, il 30enne è stato notato da alcuni carabinieri che, vedendone il fare sospetto, l’hanno fermato per un controllo, trovandogli addosso la refurtiva. Dopo aver ricostruito il fatto, le forze dell’ordine hanno restituito la refurtiva alle proprietarie e hanno arrestato il malvivente.