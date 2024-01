Genova – Ancora un tentativo di furto all’interno di un appartamento nel capoluogo. Dopo quelli che si sono verificati nelle scorse settimane in molti quartieri genovesi, questa volta è accaduto a San Martino. Nello specifico, in via Padre Semeria.

Contrariamente a quanto successo nelle ultime occasioni, questo tentativo da parte dei malviventi non sarebbe andato a buon fine.

I proprietari di casa, infatti, avrebbero trovato una finestra forzata, ma dopo un controllo all’interno dell’abitazione non sarebbero stati rilevati oggetti mancanti. I ladri potrebbero esser stati disturbati.

Sul posto sono ugualmente arrivate le pattuglie delle forze dell’ordine, che hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili.