Genova – AAA…cercasi coppie per il bacio da inserire nella tradizionale Cartolina di Sanremo della Regione Liguria.

Il casting è stato lanciato dalla Regione Liguria alla ricerca dei baci più romantici e delle coppie disposte ad apparire nello spot che verrà trasmesso in mondovisione durante la trasmissione TV del Festival della Canzone Italiana edizione 2024.

I migliori baci entreranno infatti nella “Cartolina di Sanremo”.

La selezione si terrà sabato 20 gennaio, dalle 14,30 alle 19,30 nella sala Trasparenza sotto i portici del palazzo regionale in piazza De Ferrari.

I migliori baci delle coppie selezionate parteciperanno alle riprese dello spot della Regione Liguria che verrà trasmesso durante tutto il Festival della Canzone Italiana a Sanremo