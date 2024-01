Scatterà alle 18 di oggi, mercoledì 17 gennaio, lo stato di Allerta Gialla per maltempo diramato da Arpal sulla base delle previsioni meteo della giornata odierna.

Il passaggio di una perturbazione di origine atlantica sulla Liguria porterà sulla Liguria a precipitazioni anche piuttosto intense sui bacini grandi di C (Magra, Vara, Entella) nel levante ligure.

Questo l’avviso meteo emesso da Arpal:

MERCOLEDI’ 17 GENNAIO: Peggioramento sulla Liguria con piogge diffuse e cumulate elevate su C, significative su AE, di intensità fino a moderate su C specialmente in serata quando non si escludono rovesci o temporali al più moderati.

Possibile gelicidio su DE, con locale interessamento dei tratti autostradali.

Venti forti settentrionali su B rafficati a 50-60 km/h agli sbocchi vallivi, forti meridionali su CE con raffiche fino a 50-60 km/h, localmente superiori sui crinali.

Moto ondoso in aumento con mare fino a molto mosso in serata su C.

GIOVEDI’ 18 GENNAIO: Residue precipitazioni su C nelle prime ore della notte con possibili rovesci o temporali fino a moderati.

Miglioramento graduale a seguire. Venti forti meridionali con raffiche fino a 50-60 km/h su capi esposti di A e C orientale.

Moto ondoso in aumento con mareggiata su tutte le coste, localmente intensa su C, per onda da Sud-Ovest (altezza significativa d’onda fino a 4 m e periodo d’onda fino a 9 s)