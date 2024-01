Genova – Proseguono le indagini delle forze dell’ordine per individuare i responsabili del furto avvenuto intorno all’ora di pranzo di ieri, mercoledì 17 gennaio, all’interno di un negozio situato in galleria Mazzini.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi avrebbero approfittato di un momento di assenza da parte della titolare per entrare all’interno del locale, portando via diversi maglioni di cachemire, contanti per circa 1000 euro e un telefono cellulare.

Una volta scoperto il furto, la donna che lavora all’interno del negozio ha allertato le forze dell’ordine. Nelle prossime ore verranno visionate le immagini di sorveglianza presenti nella zona per cercare di risalire all’identità dei responsabili.