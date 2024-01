Genova – Tre pedoni sono stati investiti nella serata di ieri tra le vie del capoluogo. Tutti e tre gli incidenti si sono verificati nel giro di un’ora.

I due con conseguenze meno gravi sono accaduti in via Fillak, a Certosa, e in via D’Albertis, a San Fruttuoso. Le due persone rimaste ferite sono una donna e un uomo, entrambi trasportati all’ospedale, la prima in codice verde mentre il secondo in codice giallo.

In condizioni più serie l’uomo investito da una moto in via Montevideo intorno alle 19. In questo caso, il ferito è stato inizialmente soccorso in codice giallo, diventato poi rosso per le sue condizioni. A preoccupare i sanitari il trauma cranico subito nell’impatto.

Gli agenti della polizia locale giunti sui luoghi dei sinistri stradali hanno effettuato i rilievi necessari per chiarirne la dinamica.