Genova – La scaletta di accesso alla spiaggia di Priaruggia, a Quarto, attende da mesi le riparazioni e nel frattempo giace chiusa, recintata da transenne e nastri di pericolo.

Sono in molti a domandarsi che succede nel levante genovese dove i lavori di manutenzione sembrano procedere con straordinaria lentezza cn disagi più o meno gravi per i Cittadini.

La scaletta di Priaruggia risulta chiusa dalla scorsa estate e certamente in inverno, il flusso di utilizzatori si riduce e la spiaggia può essere raggiunta anche con percorsi diversi, ma balza agli occhi dei residenti e dei molti passanti per le passeggiate del week end, che qualcosa non sembra andare come dovrebbe.