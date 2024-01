Varazze (Savona) – E’ di due persone rimaste ferite il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina, intorno alle 7, lungo l’Autostrada A10 Genova-Ventimiglia.

Il fatto è accaduto nel tratto compreso tra Varazze ed Arenzano, in direzione del capoluogo. Secondo quanto ricostruito, a rimanere coinvolta sarebbe stata un’automobile. Il guidatore, per cause da verificare, avrebbe perso il controllo del mezzo ed è rimasto ferito nello scontro insieme al passeggero che viaggiava insieme a lui.

Sul posto ambulanze e polizia stradale. I due feriti sono stati trasportati all’ospedale San Paolo di Savona. Poche le ripercussioni sul traffico.