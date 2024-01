Genova – Stava lavorando su una scala nel cantiere di una casa di Sant’Ilario quando ha perso l’equilibrio o si è sentito male ed è caduto da un’altezza di diversi metri. Sono gravi, all’ospedale San Martino, le condizioni dell’uomo di 57 anno rimasto coinvolto in un incidente sul lavoro sulle alture di Nervi, nell’elegante quartiere di Sant’Ilario.

L’uomo stava lavorando nel cantiere della sua abitazione quando, per cause ancora da precisare, ha perso l’equilibrio cadendo.

Subito soccorso da altre persone presenti, l’uomo è stato poi stabilizzato e trasferito in codice rosso, il più grave, all’ospedale San Martino.

In corso le verifiche per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e a che titolo l’uomo stesse lavorando al cantiere e, ancora, se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza per evitare incidenti.