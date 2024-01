Genova – Un’anziana paziente, ospite di un alloggio protetto, che si veste nel cuore della notte e cerca di uscire dalla struttura ma cade da una finestra morendo sul colpo. Il caso risale al febbraio dello scorso anno ma i carabinieri del Nas di Genova posto sotto sequestro la struttura solo ora, su disposizione della magistratura che indaga sull’episodio, anche su istanza della famiglia.

Secondo quanto emerge sarebbero cinque le persone iscritte nel registro degli indagati e tra loro un dirigente della Asl 3 del settore salute mentale e i dirigenti, medici e non della struttura che si trova nell’elegante quartiere di Castelletto.

Il magistrato che segue le indagini avrebbe inserito come ipotesi di accusa quella dell’omicidio colposo poichè la struttura potrebbe aver operato in assenza – o in presenza incompleta – delle autorizzazioni previste per ospitare persone non autosufficienti ed inoltre potrebbero esserci state delle carenze nelle misure di sicurezza adottate.

Misure preventive come quella del sequestro della struttura e che potrebbero concludersi con la archiviazione.

Nel frattempo i pazienti della struttura sono stati trasferiti in un’altra struttura.