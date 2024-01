Borgio Verezzi (Savona) – Ancora nessuna traccia di Regina Paola Balbo, la donna di 56 anni scomparsa dalla sua casa in Piemonte e segnalata presso la stazione ferroviaria di Borgio dove sarebbe stata ripresa da alcune videocamere di sorveglianza.

La donna risiede a La Morra, nel Cuneese, ma è originaria di Roddi, dove ha lavorato per diverso tempo nel ristorante della locale bocciofila per poi diventare titolare di un bar sotto i portici del palazzo comunale.

L’allarme per la scomparsa della donna è stato lanciato dai familiari e ripreso dalla pagina Facebook del Comune di Borgio Verezzi.

“È scomparsa da ieri sera Balbo Regina Paola di 56 anni L’ultima volta è stata vista ieri nel territorio di Borgio Verezzi. Se avete informazioni, telefonate immediatamente al numero 112, Carabinieri e Polizia Locale”.

Le ricerche della donna proseguono su tutto il territorio e chi la dovesse avvistare deve chiamare le forze dell’ordine.