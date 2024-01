Genova – Vigili del fuoco al salvataggio di una cagnolina, ieri pomeriggio, nella zona dei Laghetti di Nervi dove Maggie, questo il nome del cane, è sfuggita al controllo dei padroni per inseguire una pallina ed è scivolata in un dirupo che terminava nelle acque del torrente.

Maggie non riusciva a risalire e i padroni non ruscivano a scendere e temevano che si fosse fatta male e così hanno chiesto aiuto ai vigili del fuoco che hanno raggiunto velocemente la zona e si sono calati con tecniche alpinistiche sino al pianoro dove era intrappolata Maggie e l’hanno recuperata e consegnata alla sua famiglia.

Una corsa dal veterinario ha confermato che la cagnolina era molto spaventata e dolorante ma non aveva nessuna lesione interna.