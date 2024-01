Busalla (Genova) – La protesta degli agricoltori infiamma anche la Liguria e martedì 30 gennaio è previsto il presidio del casello autostradale di Busalla, sull’autostrada A7 Genova – Milano, da parte degli agricoltori della Valle Scrivia.

Non è ancora chiara la modalità della protesta e se trattori e macchine agricole si limiteranno a “presidiare” il casello o se, invece, si procederà anche ad un blocco stradale ma la tensione sale anche in Liguria e il movimento degli agricoltori si sta riunendo per dare i proprio contributo alle manifestazioni contro i tagli agli incentivi dell’Unione Europea e per il sostegno all’agricoltura in genere, che sta affrontando una delle più grandi crisi della storia.

L’appuntamento per il presidio degli agricoltori della Valle Scrivia è fissato per mardedì 30 gennaio, dalle ore 9, al casello autostradale di Busalla, sulla A7.